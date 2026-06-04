Общество
4 июня 10:39
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан по количеству мигрантов занял шестое место в стране

Лидером оказалась Москва.

Татарстан по количеству мигрантов занял шестое место в стране

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По численности мигрантов Татарстан оказался на 6-м месте в России, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Всего, по данным на конец I квартала 2026 года, численность трудовых мигрантов с действующим разрешением на работу составила 215,3 тысячи человек. Больше всего мигрантов оказалось в Москве — 26,3%. Далее идут Московская область — 16,4%, Санкт-Петербург и Ленобласть (13,5%), Свердловская область — 2,5%, и Татарстан — 2,4%.

Больше всего мигрантов приехало из Китая, Вьетнама, Турции и Бангладеш. Высококвалифицированных специалистов среди них оказалось 95,1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что за январь-март в России было аннулировано восемь тысяч видов на жительство, что на 90 процентов больше показателей 2025 года. Помимо этого, мигрантам на 27,5 процента реже стали выдаваться разрешения на временное проживание и на 27,8 процента — ВНЖ. Например, фиктивный брак и отцовство теперь являются причиной аннулирования или отказа в выдаче документов, позволяющих пребывать в России. Однако меры будут ужесточаться и дальше.

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