Татарстан попал в число регионов России с повышенной аварийностью на дорогах
Всего в списке около 40 субъектов, где высокая смертность в ДТП на перекрёстках.
Генерал-майор полиции Олег Понарьин на пресс-конференции в МИЦ «Известия» назвал регионы, где ситуация с аварийностью вызывает наибольшую тревогу. В список попали примерно 40 субъектов, и Татарстан в их числе. Кроме республики, в перечне значатся Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Санкт-Петербург и многие другие.
По словам Понарьина, каждый год около 35 регионов не дотягивают до плановых показателей по безопасности движения, попадая в «красную зону». При этом в целом по стране федеральные ориентиры выполняются. Лучшие результаты показывают Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ — там смертность на дорогах устойчиво снижается.
Сейчас идёт работа в рамках программы «Инфраструктура для жизни», и к середине года картина может измениться.
Ранее мы писали, что в Татарстане зафиксирован рост числа погибших в ДТП с мотоциклами. По сравнению с прошлым годом уже на три погибших больше.
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