Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан занял десятое место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей по итогам прошлого года. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Для исследования брались данные Росстата, высчитывался потенциально возможный остаток денег у семьи с двумя работающими взрослыми после вычета прожиточного минимума. При расчетах учитывались медианные зарплаты.

В Татарстане потенциально возможный остаток средств у семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 67,2 тысячи рублей в месяц, с одним ребенком — 85 тысяч рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (ХМАО — Югра), а также Магаданская область. На Ямале остаток составлял 163 тысячи рублей, с двумя детьми — 141 тысяча рублей. В Югре эти суммы составили 122 тысячи рублей и 102 тысячи рублей соответственно.

Аутсайдерами оказались Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан, где расходы в семьях с двумя детьми уходили в минус.

Напомним, в прошлом году Татарстан в рейтинге занимал 11-е место. Тогда на жизнь в семье оставалось 48,7 тысячи рублей.

