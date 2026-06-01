Татарстан попал в топ-10 регионов по благосостоянию семей
Потенциально возможный остаток средств у семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 67,2 тысячи рублей в месяц.
Татарстан занял десятое место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей по итогам прошлого года. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Для исследования брались данные Росстата, высчитывался потенциально возможный остаток денег у семьи с двумя работающими взрослыми после вычета прожиточного минимума. При расчетах учитывались медианные зарплаты.
В Татарстане потенциально возможный остаток средств у семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 67,2 тысячи рублей в месяц, с одним ребенком — 85 тысяч рублей.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (ХМАО — Югра), а также Магаданская область. На Ямале остаток составлял 163 тысячи рублей, с двумя детьми — 141 тысяча рублей. В Югре эти суммы составили 122 тысячи рублей и 102 тысячи рублей соответственно.
Аутсайдерами оказались Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан, где расходы в семьях с двумя детьми уходили в минус.
Напомним, в прошлом году Татарстан в рейтинге занимал 11-е место. Тогда на жизнь в семье оставалось 48,7 тысячи рублей.
