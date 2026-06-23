Общество
23 июня 07:21
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан прекращает отправлять детей на отдых в лагеря Крыма

Родителям школьников будут предложены альтернативные варианты.

Татарстан прекращает отправлять детей на отдых в лагеря Крыма

Автор фото: пресс-служба министерства по делам молодежи РТ

Детей из Татарстана не будут отправлять на отдых в лагеря Крыма минимум до 1 сентября, решение принято согласно рекомендациям властей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 22 июня по 1 сентября запрещается бронировать места и принимать детские группы в лагерях на полуострове. По его словам, меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров напомнил, что в Крыму татарстанские дети отдыхают в двух лагерях, они обеспечены всем необходимым: горячим питанием и питьевой водой.

«Для всех ребят, кто планировал провести лето на море, будут предложены альтернативные варианты: на морском побережье в Краснодарском крае, либо возврат денежных средств», - подчеркнул министр.

Также в республике работает оперативный штаб, по всем вопросам можно звонить на горячую линию по телефону 8(843) 292-29-19.

С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис - из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что детские лагеря Казани защитят от терактов, ракет и БПЛА. Ведомства считают безопасность приоритетом летнего отдыха.

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