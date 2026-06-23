Татарстан прекращает отправлять детей на отдых в лагеря Крыма
Родителям школьников будут предложены альтернативные варианты.
Детей из Татарстана не будут отправлять на отдых в лагеря Крыма минимум до 1 сентября, решение принято согласно рекомендациям властей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи республики.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 22 июня по 1 сентября запрещается бронировать места и принимать детские группы в лагерях на полуострове. По его словам, меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.
Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров напомнил, что в Крыму татарстанские дети отдыхают в двух лагерях, они обеспечены всем необходимым: горячим питанием и питьевой водой.
«Для всех ребят, кто планировал провести лето на море, будут предложены альтернативные варианты: на морском побережье в Краснодарском крае, либо возврат денежных средств», - подчеркнул министр.
Также в республике работает оперативный штаб, по всем вопросам можно звонить на горячую линию по телефону 8(843) 292-29-19.
С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис - из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили.
Ранее сообщалось, что детские лагеря Казани защитят от терактов, ракет и БПЛА. Ведомства считают безопасность приоритетом летнего отдыха.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.
Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.
Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.
Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.
Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.