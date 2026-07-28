Число психологов вырастет, а опасный контент в соцсетях будут активнее блокировать.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане утвердили системный план профилактики травли в учебных заведениях. Постановление кабмина обязывает десять региональных ведомств работать по единым стандартам до 2030 года.

Среди главных целей — увеличить долю школ и колледжей, где применяются медиативные практики, с 15 до 35 процентов. Число подготовленных психологов и социальных педагогов должно вырасти с 850 до 950 человек.

Ежегодно планируют выявлять и блокировать до 15,5 тысячи материалов с кибербуллингом в соцсетях. Всего за пять лет проведут не менее 350 тысяч профилактических мероприятий.

Ранее мы писали, что причастных к буллингу в казанской школе «Адымнар» привлекли к ответственности. Пятиклассницу полилингвального детского комплекса больше года травили из-за национальности отца и поставили на учет в ПНД.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.