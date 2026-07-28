Общество
28 июля 09:31
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстан принял план борьбы с буллингом в школах и колледжах до 2030 года

Число психологов вырастет, а опасный контент в соцсетях будут активнее блокировать.

Татарстан принял план борьбы с буллингом в школах и колледжах до 2030 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане утвердили системный план профилактики травли в учебных заведениях. Постановление кабмина обязывает десять региональных ведомств работать по единым стандартам до 2030 года.

Среди главных целей — увеличить долю школ и колледжей, где применяются медиативные практики, с 15 до 35 процентов. Число подготовленных психологов и социальных педагогов должно вырасти с 850 до 950 человек.

Ежегодно планируют выявлять и блокировать до 15,5 тысячи материалов с кибербуллингом в соцсетях. Всего за пять лет проведут не менее 350 тысяч профилактических мероприятий.

Ранее мы писали, что причастных к буллингу в казанской школе «Адымнар» привлекли к ответственности. Пятиклассницу полилингвального детского комплекса больше года травили из-за национальности отца и поставили на учет в ПНД.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.