Татарстан признали одним из лидеров по бронированиям дорогого загородного жилья
Средняя стоимость составила 32 тысячи рублей в сутки.
В топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья попал Татарстан, об этом говорится в исследовании «Авито».
На Татарстан пришлось 3% от всех бронирований на май — сентябрь 2026 года, рост спроса на недвижимость с высокой стоимостью по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 24%. Средняя стоимость бронирования дорогого загородного жилья составила 32 тысячи рублей в сутки.
На первых местах находятся Москва и Московская область, на которые пришлось 20% от всех броней с высокой стоимостью ночи. На втором месте расположился Краснодарский край (12%), на третьем - Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%). Чаще всего бронируют больше всего домов в столицах регионов за несколькими исключениями. В Краснодарском крае максимум броней в Сочи, в Крыму в лидерах Ялта, в Карелии — объекты в Сортавале и Лахденпохье, в Калининградской области — в Зеленоградске.
В сегменте посуточных квартир с высокой стоимостью на первых местах Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и Крым.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 по брони частных домов на май среди регионов России. В республике на шашлыки планируют собраться самые большие компании по стране.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.