Общество
27 апреля 22:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан признали одним из лидеров по бронированиям дорогого загородного жилья

Средняя стоимость составила 32 тысячи рублей в сутки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья попал Татарстан, об этом говорится в исследовании «Авито».

На Татарстан пришлось 3% от всех бронирований на май — сентябрь 2026 года, рост спроса на недвижимость с высокой стоимостью по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 24%. Средняя стоимость бронирования дорогого загородного жилья составила 32 тысячи рублей в сутки.

На первых местах находятся Москва и Московская область, на которые пришлось 20% от всех броней с высокой стоимостью ночи. На втором месте расположился Краснодарский край (12%), на третьем - Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%). Чаще всего бронируют больше всего домов в столицах регионов за несколькими исключениями. В Краснодарском крае максимум броней в Сочи, в Крыму в лидерах Ялта, в Карелии — объекты в Сортавале и Лахденпохье, в Калининградской области — в Зеленоградске.

В сегменте посуточных квартир с высокой стоимостью на первых местах Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и Крым.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 по брони частных домов на май среди регионов России. В республике на шашлыки планируют собраться самые большие компании по стране.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

соцсети
Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.