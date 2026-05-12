12 мая 19:08
Татарстан стал одним из лидеров по оформленным по «гаражной амнистии» объектам

Еще более миллиона россиян смогут воспользоваться правом в случае продления программы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По «гаражной амнистии» больше всего объектов оформили в Омской, Московской, Ленинградской, Тюменской, Саратовской областях, Татарстане и Пермском крае. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, передает ТАСС.

Политик сослался на данные Росреестра, согласно которым в случае продления программы еще более 1 миллиона человек смогут оформить свои гаражи и земельные участки под ними в течение ближайших пяти лет. Всего с 1 сентября 2021 года, когда закон вступил в силу, по всей стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. По словам Якушева, цифры свидетельствуют о том, что данная процедура востребована у россиян.

Ранее сообщалось, что законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года поддержали в правительстве России. Однако нужно учесть изменения, предусматривающие применение таких понятий, как «гаражи для собственных нужд», подчеркнули в правительстве.

Напомним, для использования упрощенной регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть до конца декабря 2004 года, и не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой.

