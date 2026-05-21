Татарстан вновь стал одним из лидеров по брони на июньские праздники
Регион регулярно наводняют туристы «выходного дня», любящие короткие поездки по России.
Пятое место заняла республика в рейтинге городов-миллионов по спросу на посуточную бронь в июньские выходные. Первые четыре места в рейтинге заняли Ленинградская, Нижегородская, Московская области и Краснодарский край. В среднем россияне приезжают в Татарстан на две ночи в компании трех человек, а за одни сутки им придется отдать примерно 6050 рублей. Загородный дом обойдется дороже — 16 800 рублей, посчитали аналитики «Авито Путешествий».
В силу теплой погоды спрос растет именно на загородный отдых. В среднем по России съем стоит дешевле, чем в Татарстане, — 16,6 тысячи рублей. Как рассказал Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий», такая динамика демонстрирует тенденцию россиян путешествовать, не дожидаясь длинного отпуска.
Ранее сообщалось, что в майские праздники Казань посетили 225 тысяч туристов. Гости города отмечают чистоту и красоту столицы республики. Мэр города считает это казанской «фишкой».
