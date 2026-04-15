Общество
15 апреля 16:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан вошел в топ-10 по брони частных домов на май среди регионов России

В республике на шашлыки планируют собраться самые большие компании по стране, выяснили аналитики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

От общего объема бронирования загородного жилья в России на Татарстан пришлось целых три процента — регион вошел в топ-10 страны по этому показателю. В среднем за дом придется отдать 15 400 рублей, а поездки жители и гости распланировали на 67 дней, посчитали аналитики «Авито Путешествий».

Однако это не все рекорды — именно в Татарстане на шашлыки планируют поехать самыми большими компаниями по стране. Всего отметить майские собираются группами по восемь человек, чаще всего целой семьей и с тремя детьми.

Ожидаемо лидерами списка стали Московская и Ленинградская области. Доступнее всего оказалось снять дом на Алтае (7,9 тысячи рублей за ночь), в Карелии (10,6 тысячи) и в Краснодарском крае (11,4 тысячи рублей). В среднем по стране стоимость аренды составляет 13 тысяч рублей.

Как отмечает директор по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов, чаще всего люди снимают дом для отдыха с близкими ненадолго и рядом с крупными городами. Арендовать дом на более долгое время могут только те, кто в отпуске.

Ранее сообщалось, что в Казани заметно увеличилось количество предлагаемых для аренды квартир. В среднем в столице Татарстана выбор жилья на долгий срок за месяц вырос на шесть процентов.

