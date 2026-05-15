Общество
15 мая 13:39
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстан вошел в топ-3 регионов по ремонту китайских машин по КАСКО

Из-за роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался размер средней выплаты по КАСКО.

Татарстан вошел в топ-3 регионов по ремонту китайских машин по КАСКО

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый второй страховой случай происходит с китайскими авто. С 2024 по 2025 год доля таких происшествий возросла с 34 до 45 процентов. Также у машин отечественного производства доля выросла с 16 до 20 процентов. В то же время за прошлый год сократилось число страховых случаев с европейскими, американскими, японскими и корейскими авто — с 43 до 30 процентов, посчитали в Росгосстрахе.

В топе по количеству зарегистрированных страховых случаев по КАСКО за 2025 год — москвичи (19 процентов заявлений). На втором месте Санкт-Петербург (9 процентов), а на третьем — Татарстан (5 процентов).

На фоне роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался и размер средней выплаты по КАСКО. Для отечественных легковых авто сумма выросла на 25 процентов, а для китайских — на 14 процентов.

Ранее сообщалось, что мотоциклистам ДТП обходится в три раза дороже. Пять процентов аварий с байкерами заканчиваются полной поломкой мотоциклов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.