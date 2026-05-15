Из-за роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался размер средней выплаты по КАСКО.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый второй страховой случай происходит с китайскими авто. С 2024 по 2025 год доля таких происшествий возросла с 34 до 45 процентов. Также у машин отечественного производства доля выросла с 16 до 20 процентов. В то же время за прошлый год сократилось число страховых случаев с европейскими, американскими, японскими и корейскими авто — с 43 до 30 процентов, посчитали в Росгосстрахе.

В топе по количеству зарегистрированных страховых случаев по КАСКО за 2025 год — москвичи (19 процентов заявлений). На втором месте Санкт-Петербург (9 процентов), а на третьем — Татарстан (5 процентов).

На фоне роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался и размер средней выплаты по КАСКО. Для отечественных легковых авто сумма выросла на 25 процентов, а для китайских — на 14 процентов.

