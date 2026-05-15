Татарстан вошел в топ-3 регионов по ремонту китайских машин по КАСКО
Из-за роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался размер средней выплаты по КАСКО.
Каждый второй страховой случай происходит с китайскими авто. С 2024 по 2025 год доля таких происшествий возросла с 34 до 45 процентов. Также у машин отечественного производства доля выросла с 16 до 20 процентов. В то же время за прошлый год сократилось число страховых случаев с европейскими, американскими, японскими и корейскими авто — с 43 до 30 процентов, посчитали в Росгосстрахе.
В топе по количеству зарегистрированных страховых случаев по КАСКО за 2025 год — москвичи (19 процентов заявлений). На втором месте Санкт-Петербург (9 процентов), а на третьем — Татарстан (5 процентов).
На фоне роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался и размер средней выплаты по КАСКО. Для отечественных легковых авто сумма выросла на 25 процентов, а для китайских — на 14 процентов.
Ранее сообщалось, что мотоциклистам ДТП обходится в три раза дороже. Пять процентов аварий с байкерами заканчиваются полной поломкой мотоциклов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.