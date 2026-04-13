Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Четвертое место занял Татарстан по числу кредитных заявок по России. Всего доля займов жителей республики составляет восемь процентов от общероссийского количества. Только за первые месяцы текущего года финансовые организации региона в среднем одобряли выдачу почти 800 тысяч рублей за раз, посчитали аналитики «Сравни».



Чаще всего заемщикам нужен потребительский кредит — «просто деньги» на ремонт, мелкие покупки, лечение и другое. Уровень одобрения в Татарстане составил восемь процентов. В общем списке республика уступила трем лидерам — Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Топ-5 замыкает Свердловская область.



В среднем сумма одного займа составляет 26,6 тысячи рублей, которые выдаются сроком на 61 день. Максимально большой запрошенный кредит — 300 тысяч рублей, выяснили аналитики.



Ранее сообщалось, что, помимо всего прочего, в Татарстане растет интерес именно к МФО. Происходит это вследствие снижения доступности банковских кредитов.



