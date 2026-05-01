Общество
1 мая 10:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан вошёл в пятёрку российских лидеров по турпотоку в отелях

По итогам 2025 года в коллективных средствах размещения остановились 2,9 миллиона гостей.

Татарстан вошёл в пятёрку российских лидеров по турпотоку в отелях

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан занял пятое место в стране по числу туристов, которые заселялись в отели, гостиницы и другие средства размещения. За 2025 год таких гостей набралось 2,9 миллиона человек.

Выше в списке расположились Москва (12,9 миллиона), Краснодарский край (9,3 миллиона), Санкт-Петербург (7 миллионов) и Московская область (6,4 миллиона).

Всего за год Татарстан посетили 4,5 миллиона туристов — на 200 тысяч больше, чем в 2024-м. Ровно на столько же выросло число тех, кто останавливался в гостиницах.

Общие траты туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения составили 120 миллиардов рублей — это плюс 13 миллиардов к предыдущему году, сообщили в Госкомитете по туризму республики.

Что чаще всего смотрят гости: Казанский кремль, Свияжск, Елабугу и Великий Болгар.

Помог и запуск трассы М-12 до Екатеринбурга — Казань стала удобнее для автопутешественников с востока. По всей России на автотуристов пришлось 60 процентов прироста турпотока, в Татарстане эта доля тоже большая.

С 2025 года в стране заработал новый национальный проект «Туризм и гостеприимство». За предыдущие пять лет в туризм республики вложили больше 2,4 миллиарда рублей — на модульные отели, оборудование, пляжи, события в городах и кадровый центр для отрасли в Казани.

Ранее мы писали, что сервис заселения через МАХ заработал в первом отеле Татарстана. После бронирования номера гость получает на электронную почту приглашение.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»
Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.