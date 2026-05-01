Татарстан занял пятое место в стране по числу туристов, которые заселялись в отели, гостиницы и другие средства размещения. За 2025 год таких гостей набралось 2,9 миллиона человек.

Выше в списке расположились Москва (12,9 миллиона), Краснодарский край (9,3 миллиона), Санкт-Петербург (7 миллионов) и Московская область (6,4 миллиона).

Всего за год Татарстан посетили 4,5 миллиона туристов — на 200 тысяч больше, чем в 2024-м. Ровно на столько же выросло число тех, кто останавливался в гостиницах.

Общие траты туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения составили 120 миллиардов рублей — это плюс 13 миллиардов к предыдущему году, сообщили в Госкомитете по туризму республики.

Что чаще всего смотрят гости: Казанский кремль, Свияжск, Елабугу и Великий Болгар.

Помог и запуск трассы М-12 до Екатеринбурга — Казань стала удобнее для автопутешественников с востока. По всей России на автотуристов пришлось 60 процентов прироста турпотока, в Татарстане эта доля тоже большая.

С 2025 года в стране заработал новый национальный проект «Туризм и гостеприимство». За предыдущие пять лет в туризм республики вложили больше 2,4 миллиарда рублей — на модульные отели, оборудование, пляжи, события в городах и кадровый центр для отрасли в Казани.

