В Татарстане экстренно усиливают меры биологической безопасности. В Минсельхозе прошло заседание республиканского штаба под председательством первого замминистра Ленара Гарипова. Причина — резкое ухудшение ситуации с особо опасными болезнями животных в других регионах России.

Главное решение: полностью исключить ввоз в республику животных и кормов из других регионов. Усилен контроль за перемещением скота между районами Татарстана.

Хозяйствам и владельцам личных подворий поручили перевести животных на закрытое содержание. Также усилить дезинфекцию транспорта, работу санпропускников и строго соблюдать ветеринарные правила.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Тимур Галеев подтвердил, что ситуация в стране напряженная. Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Татарстану Ильнур Галеев доложил о готовности служб к защите предприятий от заноса инфекций.

Ранее сообщалось, что татарстанские аграрии потеряли 1,5 миллиарда рублей из-за падения цен на молоко. Хозяйства продали молока больше, но заработали меньше — под угрозой стройка 20 животноводческих комплексов.

