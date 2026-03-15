Общество
15 марта 11:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан вышел в лидеры премии «Экология — дело каждого»

Республика уступила лишь Москве по активности участников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан вошёл в число лидеров пятого сезона Международной детско‑юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс‑службу Волжско‑Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Республика разделила первые позиции с Москвой и Ставропольским краем по количеству победителей и призёров, а по числу заявок заняла второе место в стране.

За всё время проведения конкурса награды получили 190 представителей Татарстана. В последнем сезоне 58 участников из республики стали победителями и призёрами. Конкурсанты получили в качестве призов планшеты, ноутбуки, смартфоны, а также путёвки на Чёрное море.

Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря 2025 года в театре имени Галиасгара Камала. Одни из победителей — Сафина Зигангирова с работой «Вместе мы можем спасти их» и Арсений Заводчиков, представивший проект «Скамейка‑поезд»: оригинальную парковую скамейку с возможностью передвижения по рельсам.

Ранее сообщалось, что за вклад в развитие экологических инициатив среди школьников и молодежи Казани мэр города Ильсур Метшин удостоен благодарности Росприроднадзора. Награда приурочена к поддержке городской администрацией экологической премии.

Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.