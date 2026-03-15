Татарстан вышел в лидеры премии «Экология — дело каждого»
Республика уступила лишь Москве по активности участников.
Татарстан вошёл в число лидеров пятого сезона Международной детско‑юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс‑службу Волжско‑Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
Республика разделила первые позиции с Москвой и Ставропольским краем по количеству победителей и призёров, а по числу заявок заняла второе место в стране.
За всё время проведения конкурса награды получили 190 представителей Татарстана. В последнем сезоне 58 участников из республики стали победителями и призёрами. Конкурсанты получили в качестве призов планшеты, ноутбуки, смартфоны, а также путёвки на Чёрное море.
Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря 2025 года в театре имени Галиасгара Камала. Одни из победителей — Сафина Зигангирова с работой «Вместе мы можем спасти их» и Арсений Заводчиков, представивший проект «Скамейка‑поезд»: оригинальную парковую скамейку с возможностью передвижения по рельсам.
Ранее сообщалось, что за вклад в развитие экологических инициатив среди школьников и молодежи Казани мэр города Ильсур Метшин удостоен благодарности Росприроднадзора. Награда приурочена к поддержке городской администрацией экологической премии.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.