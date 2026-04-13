Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Республика вошла в топ-10 регионов по количеству многодетных семей — их в Татарстане насчитывается 667. С таким показателем родной регион занял шестое место, сообщает пресс-служба СФР.

Только за март в республике родилось 2322 младенца. Однако Татарстану есть куда стремиться — его обгоняют Москва (4901 семья), Московская область (4090 семей), Краснодарский край (2841 семья), Дагестан (3474 семьи) и Чечня (2412 семей). В последних двух регионах при этом насчитывается больше детей на одну семью. Например, в Дагестане на одних родителей статистически приходится 3,66 ребенка, а в Москве — 3,26.

Всего по России родилось почти 45 тысяч третьих детей, 18,3 тысячи четвертых детей, а пятых, шестых и так далее — 11 тысяч. Больше всего рожали в январе — на свет появилось 27,4 тысячи младенцев.

В СФР напоминают: многодетные семьи теперь могут получить ежегодную налоговую выгоду. Заявление на нее можно будет подать с 1 июня. Доход при этом не должен превышать 1,5 минимума на члена семьи, а имущество должно соответствовать особым критериям.

«Выплата рассчитывается так: налог с доходов родителей в течение года удерживается полностью, по итогам года его пересчитывают по сниженной ставке шесть процентов и возвращают полученную разницу», — пояснили в пресс-службе.



Вычет можно получить через «Госуслуги» и при обращении в отделения Соцфонда или МФЦ. Другие меры поддержки также остаются доступными.



Ранее сообщалось, что в Казани в очереди на получение жилья по программе льготной ипотеки состоят почти 1,6 тысячи семей. В этом году намерены ввести в эксплуатацию восемь домов на 1,9 тысячи квартир.

