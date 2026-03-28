В республике стартует санитарно-экологический двухмесячник.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году республиканский центральный субботник в Татарстане пройдет 25 апреля. Дату на традиционном совещании в Доме правительства РТ обозначил министр экологии и природных ресурсов Азат Зиганшин.

По словам главы ведомства, место его проведения выберут с учетом мнения татарстанцев, поэтому о нем сообщат позже.

С 1 апреля в рамках санитарно-экологического двухмесячника все природоохранные ведомства и муниципальные районы займутся очисткой территорий после зимы. Это касается в первую очередь свалок и благоустройства общественных пространств.

Зиганшин подчеркнул необходимость усилить работу по выявлению нарушений природоохранного законодательства и предотвращению образования несанкционированных свалок, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Глава ведомства также напомнил, что 1 апреля в поддержку санитарно-экологического двухмесячника стартует традиционный конкурс «Эковесна».

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с 1 апреля по 31 мая будет проходить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий города. Будут очищены от мусора дороги, внутриквартальные проезды, дворы, парки и скверы, посадят деревья и кустарники.

