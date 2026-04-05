Общество
5 апреля 15:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан ждёт облачная погода с прояснениями и дождями

В ближайший два дня будут небольшие осадки и умеренный ветер.

Татарстан ждёт облачная погода с прояснениями и дождями

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В начале недели ожидаются облачная погода с прояснениями и дожди. ФГБУ «УГМС Татарстана» опубликовало прогноз погоды на 7–8 апреля (с 18:00 6 апреля и до шести вечера 8 апреля).

В понедельник, 6 апреля, прогнозируется облачность c прояснениями, будет небольшой дождь. В некоторых местах с мокрым снегом. Днем потеплеет до десяти градусов тепла.

7 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Ветер юго‑западный скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 5 градусов, днём столбик термометра поднимется до 10–15 градусов.

В среду, 8 апреля, сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Направление ветра изменится: сначала юго‑восточный, затем перейдёт на северо‑восточный. Скорость составит 5–10 метров в секунду. Температурный режим останется стабильным: ночью от 1 градуса до 5 градусов, днём — в диапазоне от 10 до 15 градусов.

Ранее в Казани было побито 11 погодных максимумов. В конце марта погода в столице Татарстана побила шестилетний температурный рекорд.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
