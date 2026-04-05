В ближайший два дня будут небольшие осадки и умеренный ветер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В начале недели ожидаются облачная погода с прояснениями и дожди. ФГБУ «УГМС Татарстана» опубликовало прогноз погоды на 7–8 апреля (с 18:00 6 апреля и до шести вечера 8 апреля).

В понедельник, 6 апреля, прогнозируется облачность c прояснениями, будет небольшой дождь. В некоторых местах с мокрым снегом. Днем потеплеет до десяти градусов тепла.

7 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Ветер юго‑западный скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 5 градусов, днём столбик термометра поднимется до 10–15 градусов.

В среду, 8 апреля, сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Направление ветра изменится: сначала юго‑восточный, затем перейдёт на северо‑восточный. Скорость составит 5–10 метров в секунду. Температурный режим останется стабильным: ночью от 1 градуса до 5 градусов, днём — в диапазоне от 10 до 15 градусов.

Ранее в Казани было побито 11 погодных максимумов. В конце марта погода в столице Татарстана побила шестилетний температурный рекорд.

