17 марта 03:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Республика отметит праздник Ураза-байрам.

Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Начавшаяся рабочая неделя будет короткой. Жителей республики ждет дополнительный выходной -  в честь праздника Ураза-байрам. 20 марта станет нерабочим днем.  

Работающие по пятидневной неделе будут отдыхать три дня подряд – с 20 по 22 марта включительно. Выходной в пятницу 20 марта намерены сделать также некоторые вузы республики.  

Поскольку четверг 19 марта будет предпраздничным днем, рабочий день сократится на один час.

Ранее мы писали, что появился график празднования Ураза-байрама в мечетях Татарстана. Начало в 6:30.

Также сообщалось, что Комитет ДУМ Татарстана первым в России получил «халяльный» ГОСТ. Успешно пройдена проверка Росаккредитации.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
