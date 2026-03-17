Республика отметит праздник Ураза-байрам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Начавшаяся рабочая неделя будет короткой. Жителей республики ждет дополнительный выходной - в честь праздника Ураза-байрам. 20 марта станет нерабочим днем.

Работающие по пятидневной неделе будут отдыхать три дня подряд – с 20 по 22 марта включительно. Выходной в пятницу 20 марта намерены сделать также некоторые вузы республики.

Поскольку четверг 19 марта будет предпраздничным днем, рабочий день сократится на один час.

