Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Республика отметит праздник Ураза-байрам.
Начавшаяся рабочая неделя будет короткой. Жителей республики ждет дополнительный выходной - в честь праздника Ураза-байрам. 20 марта станет нерабочим днем.
Работающие по пятидневной неделе будут отдыхать три дня подряд – с 20 по 22 марта включительно. Выходной в пятницу 20 марта намерены сделать также некоторые вузы республики.
Поскольку четверг 19 марта будет предпраздничным днем, рабочий день сократится на один час.
Ранее мы писали, что появился график празднования Ураза-байрама в мечетях Татарстана. Начало в 6:30.
Также сообщалось, что Комитет ДУМ Татарстана первым в России получил «халяльный» ГОСТ. Успешно пройдена проверка Росаккредитации.
