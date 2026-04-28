Татарстанцам напомнили об изменении времени намаза в мае
Расписание верующих сдвигается из-за невозможности определить точное время начала ночной и утренней молитвы в теплый сезон.
Из-за географических особенностей расположения республики время намаза в регионе изменится, начиная с мая. Такое решение принял Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана.
В силу наступления периода белых ночей и большой долготы дня в Казани 5 мая утренняя молитва пройдет в 23:54, после чего настоящей темноты в регионе больше не будет.
В итоге 5 мая ночная молитва пройдет в 21:00, 6 мая – в 21:02, 7 мая – в 21:04 и так далее. Утром 6 мая – в 01:49, 7 мая – в 01:47.
«Следите за временами намаза в каждом районе Татарстана отдельно», — предупредили в ДУМ.
Решение было принято согласно мнению имама Шигабутдина аль-Марджани — вычисления ориентируются на время в том регионе, где ночи остаются темными. необходимости вычислить отношение наступления и прекращения настоящей ночи по отношению к ночной и утренней молитве в том регионе, в котором она наступает по-настоящему.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о предложении изменить часовой пояс Казани. Однако власти и бизнес против.
