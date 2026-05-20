Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При получении перевода от неизвестного человека нужно быть бдительными, так как в результате можно стать участником преступной схемы. Об этом сообщила начальник экономического отдела Отделения Банка России — Нацбанка по РТ Елена Кирсанова.

Напомним, по одной из схем жертве сначала поступают на счет деньги, а затем с ней связывается неизвестный, который объясняет, что средства перевели якобы по ошибке и просит вернуть их. Деньги в этом случае нельзя оставлять себе, также запрещено их переводить по переданным реквизитам.

- Потому что вы, переводя деньги на эти реквизиты, можете быть вовлечены в преступную схему. Нужно обратиться в банк и попросить его сделать обратный перевод по тем реквизитам, откуда вам пришли деньги. Банк имеет всю подробную информацию об этой операции, - рассказала представитель Нацбанка.

Ранее замглавы Минцифры республики Альберт Яковлев предупредил татарстанцев, что мошенники поддельные графики отключения воды используются для обмана.

