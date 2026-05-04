Жителям с небольшой суммой сбережений при обращении выдадут все средства за раз.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пожилые люди в республике имеют право на получение своих накоплений за время трудовой деятельности одним из трех способов. Если ежемесячный размер пенсии составляет не более 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера в регионе (16 288 рублей), полагается единовременная выплата всей суммы разом. Если же расчетная сумма превышает этот порог, заявителю будет назначена обычная накопительная пенсия, которая выдается пожизненно. Также есть вариант выплаты срочной пенсии, то есть на определенный срок. Об этом сообщает отделение Соцфонда по Татарстану.

Как отметил глава отделения СФР по РТ Эдуард Вафин, большинство заявлений приходится именно на единовременную выплату. Средства поступают на счет в течение двух месяцев. Накопительная пенсия рассчитывается следующим образом: общая сумма делится на ожидаемое время выплат (на 2026 этот период равен 270 месяцам).

Срочные выплаты доступны тем, кто самостоятельно отчислял страховые взносы или средства маткапитала. Срок получения средств человек выбирает сам, однако он должен быть не короче 120 месяцев.

На пенсию в 2026 году выходят женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Для назначения накопительной пенсии или срочной выплаты нужно соответствовать ряду критериев, в частности иметь страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент от 30.

Накопления в Татарстане сформированы у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения , за которых работодатель платил взносы в 2002–2004 годах, а также людей 1967 года рождения и моложе, за которых подавали взносы в 2002–2013 годах.

Обратиться за получением сбережений можно через «Госуслуги» и отделения СФР и МФЦ. При участии в программе долгосрочных накоплений следует подать заявление в негосударственный пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно пользоваться негосударственной пенсией. Количество участников ПДС увеличилось до девяти миллионов человек.

