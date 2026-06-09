Татарстанцам пообещали дожди и жару до 28 градусов
Погоду в республике диктует восточный циклон.
В Татарстане в ближайшие дни станет заметно теплее. Прогнозом погоды поделился Гидрометцентр республики.
В предстоящие трое суток, с 9 по 11 июня, на погоду по-прежнему будет влиять восточный циклон, центр которого находится над Уралом. Синоптики обещают в эти дни местами кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут +8…+14 градусов, днем поднимутся до +21…+27.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели, 12 и 13 июня, местами снова прогнозируются кратковременные дожди. Днем температуры воздуха составят +23…+28 градусов.
Ранее казанский врач рассказала, как избежать в жару солнечных и тепловых ударов. Татарстанцам посоветовали не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня.
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