Общество
9 июня 01:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанцам пообещали дожди и жару до 28 градусов

Погоду в республике диктует восточный циклон.

Татарстанцам пообещали дожди и жару до 28 градусов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в ближайшие дни станет заметно теплее. Прогнозом погоды поделился Гидрометцентр республики.  

В предстоящие трое суток, с 9 по 11 июня, на погоду по-прежнему будет влиять восточный циклон, центр которого находится над Уралом. Синоптики обещают в эти дни местами кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут  +8…+14 градусов,  днем поднимутся до +21…+27.  

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели, 12 и 13 июня, местами снова прогнозируются кратковременные дожди. Днем температуры воздуха составят +23…+28 градусов.

Ранее казанский врач рассказала, как избежать в жару солнечных и тепловых ударов. Татарстанцам посоветовали не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Тело девушки вытащили из Казанки у Кремлевской дамбы

Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.

соцсети
Криминалист раскрыл страну, куда сбежала пропавшая семья Усольцевых

Эксперт считает, что семья пересекла границу нелегально или по поддельным документам и теперь живет в США.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.