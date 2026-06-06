На улице лучше использовать маски, назальные фильтры и солнечные очки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане, вслед за Краснодарским краем и Центральной Россией, начался сезон цветения тополей. Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ поделились советами, как спокойно пережить это время и избежать вреда, который несет пух.

- Вопреки распространенному мнению, сам пух не является аллергеном. Однако он служит идеальным переносчиком или «транспортом» для пыльцы, спор и уличной пыли, – пояснил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Ильсур Якупов.

Ворсистая поверхность пуха, словно липучка, собирает сажу, пыльцу цветущих в это же время злаков и споры грибов, которые как раз и вызывают кашель и слезотечение у чувствительных людей. Эксперт пояснил, что распространяться и проникать в помещения вместе с пылью и пыльцой пух тополей способен на большие расстояния, что опасно для страдающих бронхиальной астмой, назальными полипами и поллинозом людей.

Чтобы избежать контакта с пухом, нужно установить на окна москитные сетки, чаще делать влажную уборку. Что касается прогулки в «белую метель», выходить на улицу лучше во второй половине дня, а гулять только в безветренную погоду, используя маски, назальные фильтры и солнечные очки, поделился эксперт, посоветовав при появлении симптомов аллергии не заниматься самолечением, а обратиться к лечащему врачу.

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