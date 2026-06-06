Татарстанцам рассказали, чем опасен тополиный пух и как от него защититься
На улице лучше использовать маски, назальные фильтры и солнечные очки.
В Татарстане, вслед за Краснодарским краем и Центральной Россией, начался сезон цветения тополей. Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ поделились советами, как спокойно пережить это время и избежать вреда, который несет пух.
- Вопреки распространенному мнению, сам пух не является аллергеном. Однако он служит идеальным переносчиком или «транспортом» для пыльцы, спор и уличной пыли, – пояснил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Ильсур Якупов.
Ворсистая поверхность пуха, словно липучка, собирает сажу, пыльцу цветущих в это же время злаков и споры грибов, которые как раз и вызывают кашель и слезотечение у чувствительных людей. Эксперт пояснил, что распространяться и проникать в помещения вместе с пылью и пыльцой пух тополей способен на большие расстояния, что опасно для страдающих бронхиальной астмой, назальными полипами и поллинозом людей.
Чтобы избежать контакта с пухом, нужно установить на окна москитные сетки, чаще делать влажную уборку. Что касается прогулки в «белую метель», выходить на улицу лучше во второй половине дня, а гулять только в безветренную погоду, используя маски, назальные фильтры и солнечные очки, поделился эксперт, посоветовав при появлении симптомов аллергии не заниматься самолечением, а обратиться к лечащему врачу.
Ранее мы писали, когда в России начнут использовать вакцину от аллергии на пыльцу березы. Сейчас идет третья фаза клинических исследований.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Однако есть ряд критериев.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.