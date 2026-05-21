Отравление «лесными дарами» в тяжелых случаях приводит к нарушению работы сердца и судорогам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Интоксикация токсинами грибов сопровождается рвотой, болями в животе, проблемами со стулом. В средней полосе России самыми опасными считаются бледная поганка и некоторые мухоморы. В тяжелых случаях отравление может привести к нарушениям в работе сердца, поражению почек, печени и ЦНС. Об этом татарстанцам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При интоксикации следует немедленно обратиться к медикам. Не стоит терять время до приезда скорой — нужно промыть желудок. Для этого необходимо выпить 4-5 стаканов воды и вызвать рвоту, а после принять активированный уголь или энтеросорбент. Если с момента отравления прошло время, лучше обратиться к слабительному или клизме. Грибы, из-за которых произошло отравление, следует сохранить для уточнения диагноза.

Чтобы избежать отравления, нужно собирать только те грибы, которые не вызывают подозрений вообще. С собой следует забирать только молодые, крепкие, здоровые грибы, не сильно червивые. Обработать «лесных обитателей» нужно прямо в день сбора. Не следует их собирать у дорог, в парках, рядом с промзонами и местами, обработанными пестицидами.

«Не покупайте свежие, сушёные, солёные, маринованные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. На официальных рынках грибы проходят экспертизу — их можно покупать без опасений», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что за неделю 55 жителей республики отравились разными химическими веществами, в частности на алкоголь приходится шесть случаев. Где были куплены напитки — неизвестно.

