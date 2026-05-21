Общество
21 мая 15:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанцам рассказали, как отличить ядовитые грибы от съедобных

Отравление «лесными дарами» в тяжелых случаях приводит к нарушению работы сердца и судорогам.

Татарстанцам рассказали, как отличить ядовитые грибы от съедобных

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Интоксикация токсинами грибов сопровождается рвотой, болями в животе, проблемами со стулом. В средней полосе России самыми опасными считаются бледная поганка и некоторые мухоморы. В тяжелых случаях отравление может привести к нарушениям в работе сердца, поражению почек, печени и ЦНС. Об этом татарстанцам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При интоксикации следует немедленно обратиться к медикам. Не стоит терять время до приезда скорой — нужно промыть желудок. Для этого необходимо выпить 4-5 стаканов воды и вызвать рвоту, а после принять активированный уголь или энтеросорбент. Если с момента отравления прошло время, лучше обратиться к слабительному или клизме. Грибы, из-за которых произошло отравление, следует сохранить для уточнения диагноза.

Чтобы избежать отравления, нужно собирать только те грибы, которые не вызывают подозрений вообще. С собой следует забирать только молодые, крепкие, здоровые грибы, не сильно червивые. Обработать «лесных обитателей» нужно прямо в день сбора. Не следует их собирать у дорог, в парках, рядом с промзонами и местами, обработанными пестицидами.

«Не покупайте свежие, сушёные, солёные, маринованные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. На официальных рынках грибы проходят экспертизу — их можно покупать без опасений», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что за неделю 55 жителей республики отравились разными химическими веществами, в частности на алкоголь приходится шесть случаев. Где были куплены напитки — неизвестно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ночью над Татарстаном сбили беспилотники

Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Казани на ржавую воду из кранов

Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Демограф предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России

По его мнению, расширение границ молодости только откладывает создание семей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.