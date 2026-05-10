Татарстанцам рассказали, какие неочевидные вещи делать после укуса клеща
Главное - не паниковать, уверены врачи.
Порядок действий при укусе клеща раскрыла главный внештатный специалист Москвы по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина. Ее слова передает РИА Новости.
Когда и чем можно снять клеща
Во-первых, главное при обнаружении клеща на коже — не паниковать. Снять паукообразного нужно как можно быстрее — чем дольше он остается на коже, тем выше вероятность передачи инфекции. При этом удалять клеща лучше всего специальной техникой — клещевой отверткой.
Как именно удалять клеща
Поделилась Сметанина и порядком действий. Клеща нужно хватать как можно ближе к коже. Также важно не давить на его тело. Вытаскивать тело паукообразного нужно плавно, вращая против часовой стрелки. Если делать резкие движения, голова может остаться в коже.
Что делать после
Следующий шаг - обработать место укуса антисептиком. Подойдет спирт или йод.
Если во время проведения предыдущего пункта голова клеща все же осталась в коже, она должна выйти сама после обработки.
Чего не стоит делать, а что нужно обязательно
По словам врача, не нужно пытаться удалять клеща лаком для ногтей, маслом или другими народными средствами - это неэффективно.
«Если у вас есть такая возможность, сохраните клеща в закрытой емкости, например в банке с влажной ватой, и отнесите его в лабораторию для анализа на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других инфекций, передающихся клещами. Не забудьте сходить к врачу для консультации», - подчеркнула Сметанина.
Если появились головная боль, лихорадка, слабость и покраснение в месте укуса - нужно немедленно идти к врачу.
Ранее мы писали, что в Татарстане от укусов клещей пострадали 750 человек. Из них 165 - дети.
