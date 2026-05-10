Главное - не паниковать, уверены врачи.

Порядок действий при укусе клеща раскрыла главный внештатный специалист Москвы по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина. Ее слова передает РИА Новости.

Когда и чем можно снять клеща

Во-первых, главное при обнаружении клеща на коже — не паниковать. Снять паукообразного нужно как можно быстрее — чем дольше он остается на коже, тем выше вероятность передачи инфекции. При этом удалять клеща лучше всего специальной техникой — клещевой отверткой.

Как именно удалять клеща

Поделилась Сметанина и порядком действий. Клеща нужно хватать как можно ближе к коже. Также важно не давить на его тело. Вытаскивать тело паукообразного нужно плавно, вращая против часовой стрелки. Если делать резкие движения, голова может остаться в коже.

Что делать после

Следующий шаг - обработать место укуса антисептиком. Подойдет спирт или йод.

Если во время проведения предыдущего пункта голова клеща все же осталась в коже, она должна выйти сама после обработки.

Чего не стоит делать, а что нужно обязательно

По словам врача, не нужно пытаться удалять клеща лаком для ногтей, маслом или другими народными средствами - это неэффективно.

«Если у вас есть такая возможность, сохраните клеща в закрытой емкости, например в банке с влажной ватой, и отнесите его в лабораторию для анализа на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других инфекций, передающихся клещами. Не забудьте сходить к врачу для консультации», - подчеркнула Сметанина.

Если появились головная боль, лихорадка, слабость и покраснение в месте укуса - нужно немедленно идти к врачу.

