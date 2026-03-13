Татарстанцев предупредили о мошенниках, сообщающих о смерти военнослужащих
Аферисты просят назвать почтовый индекс и код из СМС.
Мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят, представляясь работниками морга, и сообщают, что близкий человек погиб. Далее под предлогом передачи личных вещей аферисты просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС. Это якобы необходимо для подтверждения согласия на отправку личных вещей. Об этом предупредили в прокуратуре Татарстана.
Зачастую на уловку попадаются родственники погибших или без вести пропавших военнослужащих. Также это касается людей, потерявших связь с близкими, которые находятся в зоне боевых действий.
В ведомстве просят доверять только достоверной информации, официальным источникам. Работники здравоохранения никогда не будут интересоваться кодами из СМС.
