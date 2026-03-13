Аферисты просят назвать почтовый индекс и код из СМС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят, представляясь работниками морга, и сообщают, что близкий человек погиб. Далее под предлогом передачи личных вещей аферисты просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС. Это якобы необходимо для подтверждения согласия на отправку личных вещей. Об этом предупредили в прокуратуре Татарстана.

Зачастую на уловку попадаются родственники погибших или без вести пропавших военнослужащих. Также это касается людей, потерявших связь с близкими, которые находятся в зоне боевых действий.

В ведомстве просят доверять только достоверной информации, официальным источникам. Работники здравоохранения никогда не будут интересоваться кодами из СМС.

Ранее сообщалось, что женам военнослужащих возобновят выплаты при переезде к месту службы. Минобороны планирует возобновить единовременные пособия для супругов всех силовиков.

