Татарстанцев предупредили о рассылаемых от имени органов власти фейковых письмах
Жителей республики просят доверять только официальной информации.
Татарстанцев предупредили о том, что возможны провокации в виде фейковых писем, рассылаемых от имени государственных органов.
Фальшивые письма и распоряжения от имени госорганов, содержащие ложные сведения о введении различных ограничений на территории страны, уже распространяют в разных регионах России.
В МЧС Татарстана подчеркнули, что информация в таких письмах не соответствует действительности, и призвали жителей республики доверять только официальной информации, размещенной в мобильном приложении «МЧС России».
Ранее россиян напугали сообщения о введении режима повышенной готовности. В течение двух недель якобы ожидаются ограничения полетов, усиление работы ПВО и сбои работы спутников.
