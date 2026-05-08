Жителей республики просят доверять только официальной информации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцев предупредили о том, что возможны провокации в виде фейковых писем, рассылаемых от имени государственных органов.

Фальшивые письма и распоряжения от имени госорганов, содержащие ложные сведения о введении различных ограничений на территории страны, уже распространяют в разных регионах России.

В МЧС Татарстана подчеркнули, что информация в таких письмах не соответствует действительности, и призвали жителей республики доверять только официальной информации, размещенной в мобильном приложении «МЧС России».

Ранее россиян напугали сообщения о введении режима повышенной готовности. В течение двух недель якобы ожидаются ограничения полетов, усиление работы ПВО и сбои работы спутников.

