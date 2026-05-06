Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе
Порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Вечером 6 мая, ночью и днем 7 мая в Татарстане ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и гроза. ГУ МЧС России по республике рекомендует жителям держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Также не стоит парковать авто вблизи конструкций.
Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Нужно проверить надёжность конструкций на своих подворьях. По возможности следует остаться дома, плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий плохо закреплённые предметы. Не стоит оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Вероятно, что в мае начнет погода налаживаться, солнце начнет прогревать поверхность, вырастет температура воздуха.
