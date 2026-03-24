Общество
24 марта 16:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице на дорогах

Водителей призвали избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Синоптики предупредили жителей Татарстана, что ночью и утром 25 марта ожидаются туман, в восточных районах гололед, на дорогах сильная гололедица. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

В региональном МЧС призвали водителей избегать лишних перестроений, обгонов и опережений, а также учитывать, что туман искажает восприятие расстояния. Необходимо держать большую дистанцию и снижать скорость.

Пешеходам нужно быть осторожнее при переходе дорог и около них.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается весенняя погода: ночные заморозки, дневное тепло и первый небольшой дождь. В среду, 25 марта, ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью -2…-7 градусов, при прояснениях до -11 градусов. Днем +4…+9 градусов.

