Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице на дорогах
Водителей призвали избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.
Синоптики предупредили жителей Татарстана, что ночью и утром 25 марта ожидаются туман, в восточных районах гололед, на дорогах сильная гололедица. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.
В региональном МЧС призвали водителей избегать лишних перестроений, обгонов и опережений, а также учитывать, что туман искажает восприятие расстояния. Необходимо держать большую дистанцию и снижать скорость.
Пешеходам нужно быть осторожнее при переходе дорог и около них.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается весенняя погода: ночные заморозки, дневное тепло и первый небольшой дождь. В среду, 25 марта, ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью -2…-7 градусов, при прояснениях до -11 градусов. Днем +4…+9 градусов.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.