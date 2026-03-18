Республика отмечает праздник Ураза-байрам.

Автор фото: РИА Новости

20 марта отделения «Почты России» в Татарстане работать не будут. За исключением тех, где оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов - они будут работать в обычном режиме.

19 марта почтовые отделения работают на один час меньше. 21 марта - по обычному расписанию.

20 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Что касается пенсий и пособий, их доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Для бесперебойного и своевременного получения пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий, а также заказов с маркетплейсов некоторые отделения могут работать по другому графику. Уточнить расписание работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании, сообщает «Почта России».

Ранее мы писали, что рабочая неделя будет короткой. Жителей республики ждет дополнительный выходной — в честь праздника Ураза-байрам. 20 марта станет нерабочим днем.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.