Татарстанцев предупредили об изменении графика работы почтовых отделений
Республика отмечает праздник Ураза-байрам.
20 марта отделения «Почты России» в Татарстане работать не будут. За исключением тех, где оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов - они будут работать в обычном режиме.
19 марта почтовые отделения работают на один час меньше. 21 марта - по обычному расписанию.
20 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Что касается пенсий и пособий, их доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.
Для бесперебойного и своевременного получения пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий, а также заказов с маркетплейсов некоторые отделения могут работать по другому графику. Уточнить расписание работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании, сообщает «Почта России».
Ранее мы писали, что рабочая неделя будет короткой. Жителей республики ждет дополнительный выходной — в честь праздника Ураза-байрам. 20 марта станет нерабочим днем.
