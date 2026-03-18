Общество
18 марта 22:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев предупредили об изменении графика работы почтовых отделений

Республика отмечает праздник Ураза-байрам.

20 марта отделения «Почты России» в Татарстане работать не будут. За исключением тех, где оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов - они будут работать в обычном режиме.  

19 марта почтовые отделения работают на один час меньше. 21 марта - по обычному расписанию.  

20 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Что касается пенсий и пособий, их доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Для бесперебойного и своевременного получения пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий, а также заказов с маркетплейсов некоторые отделения могут работать по другому графику. Уточнить расписание работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании, сообщает «Почта России».

Ранее мы писали, что рабочая неделя будет короткой. Жителей республики ждет дополнительный выходной — в честь праздника Ураза-байрам. 20 марта станет нерабочим днем.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

