Общество
12 апреля 16:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев предупредили об уголовном наказании и штрафе за рыбалку

Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей и изъять лодку и другие орудия лова.

Автор фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 20 апреля по 20 июня в России запрещена рыбалка. Нельзя заниматься промышленным выловом, а любителям нужно соблюдать особые правила. Весной, когда рыба нерестится, действуют строгие ограничения на ее ловлю. Об этом рассказал глава Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

По словам эксперта, разрешено использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг с берега, но без лодки. На каждом орудии должно быть не более двух крючков. Спикер напомнил, что с 2021 года в России действует закон, разрешающий бесплатно ловить рыбу в водоемах общего пользования. Однако есть ограничения.

«Запрещено применять взрывчатые вещества, химические препараты, электрошокеры или сети. Если у вас есть лодка, она должна быть официально зарегистрирована и подчиняться тем же правилам, что и рыбалка с берега. Кроме того, установлены ограничения на размер рыбы и общий вес улова — обычно не более 5 килограммов на человека в сутки», — пояснил Хаминский.

Он также предупредил, что нарушение правил может привести к серьезным последствиям. За это могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей и конфисковать лодку и другие орудия лова.

Ранее мы писали, что весной дачники, как и все граждане России, могут столкнуться с новыми штрафами, в том числе за наличие определенных растений на своем участке. «Вечерняя Казань» составила руководство, в котором разъясняются возможные санкции за нарушения и способы их предотвращения.

