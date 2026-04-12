Автор фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 20 апреля по 20 июня в России запрещена рыбалка. Нельзя заниматься промышленным выловом, а любителям нужно соблюдать особые правила. Весной, когда рыба нерестится, действуют строгие ограничения на ее ловлю. Об этом рассказал глава Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

По словам эксперта, разрешено использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг с берега, но без лодки. На каждом орудии должно быть не более двух крючков. Спикер напомнил, что с 2021 года в России действует закон, разрешающий бесплатно ловить рыбу в водоемах общего пользования. Однако есть ограничения.

«Запрещено применять взрывчатые вещества, химические препараты, электрошокеры или сети. Если у вас есть лодка, она должна быть официально зарегистрирована и подчиняться тем же правилам, что и рыбалка с берега. Кроме того, установлены ограничения на размер рыбы и общий вес улова — обычно не более 5 килограммов на человека в сутки», — пояснил Хаминский.

Он также предупредил, что нарушение правил может привести к серьезным последствиям. За это могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей и конфисковать лодку и другие орудия лова.

