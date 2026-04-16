Общество
16 апреля 15:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцы могут оформить предзаказ смартфонов серии HUAWEI nova 15 в МТС

МТС сообщает о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Татарстанцы могут оформить предзаказ смартфонов серии HUAWEI nova 15 в МТС

Автор фото: пресс-служба МТС

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. HUAWEI nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а HUAWEI nova 15 – в мятном, белом и чёрном. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Цены на новинки с учетом скидки в МТС:

- nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 рублей;

- nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 рублей;

- nova 15 (256 ГБ) – 33 990 рублей;

- nova 15 (512 Гб) – 38 990 рублей.

«Флагманские смартфоны HUAWEI пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova – одна из наиболее популярных в своём ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% продажи от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что HUAWEI nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Автор фото: пресс-служба МТС

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro обе камеры – основная и фронтальная – оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Благодаря специальной технологии портретной съемки HUAWEI nova 15 Pro позволяет создавать портреты студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передает мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. Также реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает чёткость передачи голоса во время вызовов.

Реклама. ПАО «МТС», ИНН 7740000076, Erid:2SDnjezbvok

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.