Автор фото: Мария Марикян / РИА Новости

МТС открыла сбор пожертвований на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Пользователи сервиса «Мой МТС» смогут перевести на благотворительные цели накопленный кешбэк или сделать денежное пожертвование. Собранные средства будут направлены местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия в республике.

МТС открыла клиентам своих сервисов возможность поддержать людей, пострадавших от наводнения в Дагестане. В приложении «Мой МТС» пользователи могут передать на благотворительность накопленный кешбэк или сделать денежное пожертвование напрямую – по ссылке. Для входа в приложение «Мой МТС» достаточно зарегистрировать номер с подтверждением через СМС.

Перечислить денежные пожертвования на помощь Дагестану можно также по реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система» – партнера МТС.

До этого МТС запустила меры поддержки для проживающих на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана абонентов в виде пополнения баланса на 500 рублей, что соответствует размеру средней месячной абонентской платы за связь. Информация о начислении поступит в SMS-сообщении. Также МТС сделала бесплатными звонки на номера горячих линий в Дагестане, занимающихся устранением последствий паводка, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС, а также линию психологической поддержки местного отделения Красного Креста.

Ликвидацией последствий паводка в пострадавших районах и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы МТС не только республиканского филиала, но и Ставропольского края, Северной Осетии, Астраханской области. Объединенный технический блок смог обеспечить резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта в самый разгар паводков. Это помогло абонентам в зонах потопления оставаться на связи для вызова срочных спасательных и медицинских служб.