14 мая 00:29
«Вечерняя Казань»

Татарстанцы скупают новые Lada и «китайцев»

Больше всего жителей привлекает «Гранта» со средней ценой в один миллион рублей.

Автор фото: Павел Ворожцов / ТАСС

Спрос на новые машины в Татарстане за год увеличился на восемь процентов. В четыре раза больше жителей начал привлекать GAC, а интерес к Lada поднялся на 83 процента. Среди лидеров также оказался HAVAL (+80 процентов), подсчитали в «Авито Авто».

Среди моделей победителем по росту спроса стала Changan UNI-S. Также в число лидеров вошли HAVAL Jolion (+91 процент), LADA Niva Legend (+71 процент) и Solaris HC (+20 процентов).

Как отмечает Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», обороты набирает SUV-сектор. Средняя цена внедорожников и кроссоверов достигла 3,7 миллиона рублей. Среди тройки лидеров — TENET T7 стоимостью 2,9 миллиона рублей, HAVAL Jolion (2,6 миллиона рублей) и TENET T4 (2,4 миллиона рублей).

Однако бестселлером остается новая LADA Granta за 1,1 миллиона, отмечают в «Авито». За первые месяцы 2026 года на рынке фиксируется рост, который стал возможен благодаря смягчению ДКП.

Ранее мы писали, что Lada стала самой популярной машиной у татарстанцев. На втором месте Toyota (7,7 процента), затем идут Kia (7,3 процента) и Hyundai (5,7 процента).

