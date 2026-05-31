Общество
31 мая 16:48
«Вечерняя Казань»

Татарстанцы стали чаще обращаться в салоны красоты и к стилистам

Наибольший рост показал нюдовый макияж.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За апрель 2026 года в Татарстане вырос интерес к услугам, связанным с созданием образа, макияжем, уходом за волосами и ресницами. Такое исследование провели в «Авито Услуги».

Самый большой рост среди услуг - нюдовый макияж. Спрос вырос по сравнению с прошлым годом в 2,9 раза. Средняя стоимость - две тысячи рублей. За стрижкой волос до плеч стали обращаться чаще тоже в 2,9 раза. Средняя цена - 700 рублей. У репетиции свадебного образа востребованность выросла в 2,7 раза (стоимость 4500 рублей). Укладка волос - 2,7 раза (2500 рублей).

Интерес у татарстанцев появился и к определению цветотипа, востребованность которого выросла в 2,3 раза. Средняя стоимость консультации составила 1999 рублей.

В число активно растущих направлений вошли коррекция ресниц 1,5D и сложная укладка длинных волос - предложение по этим услугам выросло на 68 и 67 процентов соответственно. Средняя стоимость - 1100 и 2500 рублей.

Ранее мы писали, сколько тратят школьницы на салоны красоты для последнего звонка. Услугами за год стали пользоваться чаще на пять процентов.

