Больше всего в республике необходимы курьеры на велосипедах и автомобилях.

Совмещение учебы или основной работы с доставкой стало для многих россиян важным способом пополнения бюджета. Для 39 процентов курьеров эта деятельность является подработкой, и только для 24 процентов она становится основным источником дохода. Из всех опрошенных 10 процентов курьеров параллельно учатся, а еще девять процентов занимаются бизнесом или фрилансом, выяснили аналитики «Купера» и «Авито Подработка».

В Татарстане рынок все больше стал нуждаться в курьерах на велосипедах (+43 процента) и на машинах (+36 процентов). Именно на авто в республике заказы доставляют чаще всего. Растут и вознаграждения — в среднем по России оплата за смену выросла на 11 процентов.

Однако не только зарплата привлекает россиян в этой работе — 32 процента выбирает доставку из-за физической активности, 24 процента рады возможности узнавать город, 23 процента опрошенных рады видеть благодарность клиентов. Около трети курьеров финансово помогает родителям, 27 процентов копят на транспорт, 23 процента — на недвижимость, а также на ряд других вещей.

Больше всего российские курьеры мечтают о своем авто (18 процентов), погасить ипотеку (17 процентов) и путешествовать (13 процентов).

По словам директора по операциям «Купера» Сергея Позднякова, на работу курьеров в основном привлекает график — так ответили 59 процентов опрошенных. Как объяснил Сергей Яськин, глава сервиса «Авито Подработка», соискатели становятся все активнее. Интерес к работе на велосипеде вырос на 62 процента, на авто — на 51 процент, а вакансии пеших курьеров стали активнее просматриваться на 49 процентов.

Ранее аналитики выяснили, что в этом году большая часть казанцев планирует найти постоянную подработку. Чаще всего они хотят работать в розничной торговле.

