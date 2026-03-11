В новокупленном жилье промерзают стены и не работают лифты.

В Татарстане растет количество жалоб на введенное жилье. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию сообщил начальник Жилинспекции Александр Тыгин.



— У нас достаточно серьезное количество обращений по вновь введенному жилью, его качеству. Конечно, на фоне введенных 20 тысяч это не так много, но все же, — отметил глава ГЖИ.



В прошлом году по качеству введенного жилья поступило 66 обращений. Только за первые месяцы 2026 года жители пожаловались еще 22 раза. Например, на Гафиятуллина, 48 в Альметьевске люди только-только заселились в новое жилье, но уже не работает система вентиляции, лифты – там просто небезопасно.



— У нас очень много обращений по новому жилому фонду, по промерзанию стен. Здесь понятно, что что-то не то с проектными решениями. Но вот люди, представьте, платят сейчас сумасшедшую ипотеку, доход существенный отдаете банку, а у вас стены промерзают, лифты не работают и прочее, — настаивал Тыгин.



Есть обращение и из Казани, например от жителей Стадионной, 1.

Ранее в Госсовете выразили беспокойство по поводу цены квадратного метра жилья. Власти настаивают на строительстве доступной стандартной недвижимости.

