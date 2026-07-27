Речь идет о посевах кукурузы, пшеницы, ячменя, овса и других культур.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Засушливая погода стала самой частой причиной проблем с урожаем в республике. На засуху приходится от 93 до 97 процентов всех компенсаций аграриям, выяснили аналитики Национального союза агростраховщиков.

Из-за засушливых периодов фермеры лишились посевов кукурузы, пшеницы, ячменя, овса и других культур. За четыре года татарстанские аграрии получили 207 миллионов рублей по застрахованным убыткам. Также к подобным случаям относятся вымерзание, заморозки, ледяная корка, град и переувлажнение, с которым специалисты столкнулись в прошлом году.

Эксперты отмечают, что аграрные риски становятся все более непредсказуемыми, что становится заметным на примере последних четырех нет. Природные аномалии в конкретных регионах становятся все более частыми и разрушительными. Однако это не только общероссийская тенденция, но и общемировая.

Аграрии Татарстана на данный момент готовятся к началу осенней посевной кампании озимых культур. Чтобы заключить договор страхования с господдержкой, у фермеров есть 15 календарных дней с момента окончания сева.

Автор фото: Национальный союз агростраховщиков

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о жестких сроках уборочной кампании. Площадь посевов в текущем году — 1,1 миллиона гектаров. Зерновые нужно убрать полностью до конца августа, поручил глава республики.

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