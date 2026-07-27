Общество
27 июля 19:26
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанские фермеры чаще всего теряют урожай из-за засух

Речь идет о посевах кукурузы, пшеницы, ячменя, овса и других культур.

Татарстанские фермеры чаще всего теряют урожай из-за засух

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Засушливая погода стала самой частой причиной проблем с урожаем в республике. На засуху приходится от 93 до 97 процентов всех компенсаций аграриям, выяснили аналитики Национального союза агростраховщиков.

Из-за засушливых периодов фермеры лишились посевов кукурузы, пшеницы, ячменя, овса и других культур. За четыре года татарстанские аграрии получили 207 миллионов рублей по застрахованным убыткам. Также к подобным случаям относятся вымерзание, заморозки, ледяная корка, град и переувлажнение, с которым специалисты столкнулись в прошлом году.

Эксперты отмечают, что аграрные риски становятся все более непредсказуемыми, что становится заметным на примере последних четырех нет. Природные аномалии в конкретных регионах становятся все более частыми и разрушительными. Однако это не только общероссийская тенденция, но и общемировая.

Аграрии Татарстана на данный момент готовятся к началу осенней посевной кампании озимых культур. Чтобы заключить договор страхования с господдержкой, у фермеров есть 15 календарных дней с момента окончания сева.

Автор фото: Национальный союз агростраховщиков

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о жестких сроках уборочной кампании. Площадь посевов в текущем году — 1,1 миллиона гектаров. Зерновые нужно убрать полностью до конца августа, поручил глава республики.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.