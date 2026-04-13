В поездке на олимпиаду сборную Татарстана поддержала компания «Нэфис Косметикс».

Школьники Татарстана завоевали 12 наград на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по химии. Четверо ребят стали победителями и восемь – призёрами. Интеллектуальные состязания прошли в Сочи на федеральной территории «Сириус». В них участвовали около 500 учащихся 9-11-х классов со всей страны.

«Ребята, которые увлечены наукой, – это будущее нашей химической школы. В Казани она всегда была сильной, а наше предприятие с самого начала, ещё с 19-го века, сотрудничало с учёными. Сейчас мы продолжаем вековые традиции, поддерживая молодые таланты», – говорит генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

Сборная РТ по химии ежегодно завоевывает высокие награды на российских и международных соревнованиях, уступая по результативности только сборной Москвы. В этом большая заслуга кружка химической олимпиадной подготовки (ХОП), созданного в Казани шесть лет назад.

«Мы стараемся объединить ребят, которым не просто интересна химия, а которые готовы много учиться и трудиться. Каждая награда – это результат их больших стараний. Хотим поблагодарить Нэфис Косметикс за поддержку нашей команды и помощь в поездке на олимпиаду», – говорит тренер сборной РТ по химии, основатель и преподаватель кружка ХОП Булат Курамшин.

Победители Всероссийской олимпиады сейчас готовятся к международным состязаниям. В апреле одиннадцатиклассники Саид Нургаянов (лицей № 131) и Азамат Шарафиев (школа № 9) поедут на 60-ю Международную Менделеевскую олимпиаду. В июне эти же ребята вместе Ибрагимом Шайхутдиновым (10-й класс, лицей № 131) примут участие в отборе на Международную олимпиаду по химии в Ташкенте.

