Общество
13 апреля 14:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанские школьники завоевали 12 наград на Всероссийской олимпиаде по химии

В поездке на олимпиаду сборную Татарстана поддержала компания «Нэфис Косметикс».

Автор фото: пресс-служба АО «Нэфис Косметикс»

Школьники Татарстана завоевали 12 наград на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по химии. Четверо ребят стали победителями и восемь – призёрами. Интеллектуальные состязания прошли в Сочи на федеральной территории «Сириус». В них участвовали около 500 учащихся 9-11-х классов со всей страны.

«Ребята, которые увлечены наукой, – это будущее нашей химической школы. В Казани она всегда была сильной, а наше предприятие с самого начала, ещё с 19-го века, сотрудничало с учёными. Сейчас мы продолжаем вековые традиции, поддерживая молодые таланты», – говорит генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

Сборная РТ по химии ежегодно завоевывает высокие награды на российских и международных соревнованиях, уступая по результативности только сборной Москвы. В этом большая заслуга кружка химической олимпиадной подготовки (ХОП), созданного в Казани шесть лет назад.

«Мы стараемся объединить ребят, которым не просто интересна химия, а которые готовы много учиться и трудиться. Каждая награда – это результат их больших стараний. Хотим поблагодарить Нэфис Косметикс за поддержку нашей команды и помощь в поездке на олимпиаду», – говорит тренер сборной РТ по химии, основатель и преподаватель кружка ХОП Булат Курамшин.

Победители Всероссийской олимпиады сейчас готовятся к международным состязаниям. В апреле одиннадцатиклассники Саид Нургаянов (лицей № 131) и Азамат Шарафиев (школа № 9) поедут на 60-ю Международную Менделеевскую олимпиаду. В июне эти же ребята вместе Ибрагимом Шайхутдиновым (10-й класс, лицей № 131) примут участие в отборе на Международную олимпиаду по химии в Ташкенте.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
