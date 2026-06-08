Общество
8 июня 20:30
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанский депутат решил поддержать производителей лимонадов

Некоторые лишились господдержки, когда товар попал под акцизы.

Татарстанский депутат решил поддержать производителей лимонадов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин представил законопроект о поддержке производителей лимонадов и сладких напитков. Изменения предлагается внести в статью 9 Закона РТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан».

Финансовую поддержку намерены оказать представителям малого и среднего предпринимательства, которые являются производителями или продавцами сахаросодержащих напитков. При этом поддержка не распространяется на продавцов энергетиков.

До 2023 года предприятия пользовались мерами финансовой поддержки на общих основаниях. Но после поправок, внесенных в 2022 году в Налоговый кодекс, такие напитки стали подакцизным товарам, что автоматически привело их к исключению из числа получателей господдержки.

«Представленный законопроект направлен на обеспечение равенства прав субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении мер государственной поддержки», - рассказал Нигматулин «Вечерней Казани».

Депутаты Госсовета поддержали законопроект. В Татарстане около тысячи предпринимателей занимаются производством и реализацией сахаросодержащих напитков. Мера позволит сократить риски падения производств в связи выросшей налоговой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса. Порог можно зафиксировать на текущем уровне.

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