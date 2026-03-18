Общество
18 марта 09:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанского молочника осудили за отсутствие «Честного знака» на продукции

После приговора предприниматель зарегистрировался в системе и продолжил производство.

Татарстанского молочника осудили за отсутствие «Честного знака» на продукции

Актанышский районный суд Татарстана признал незаконным действия индивидуального предпринимателя, который выпускал молочную продукцию без маркировки «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Суд встал на сторону «неопределенного круга лиц». Для законного выпуска молочной продукции нужно обязательно зарегистрироваться в качестве участника в этой группе товаров, что предприниматель и сделал после вступления решения суда в силу.

Ранее сообщалось, что в России расширится перечень производителей, которым нужно будет зарегистрироваться в товарной группе «Честного знака». С 1 сентября этого года маркировке подлежат зерновая продукция для завтрака, мед, макароны и картофель быстрого приготовления. Через три месяца, с 1 декабря, маркировать придется муку, крупы, смеси для выпечки, супов и каш.

