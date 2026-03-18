После приговора предприниматель зарегистрировался в системе и продолжил производство.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Актанышский районный суд Татарстана признал незаконным действия индивидуального предпринимателя, который выпускал молочную продукцию без маркировки «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Суд встал на сторону «неопределенного круга лиц». Для законного выпуска молочной продукции нужно обязательно зарегистрироваться в качестве участника в этой группе товаров, что предприниматель и сделал после вступления решения суда в силу.

Ранее сообщалось, что в России расширится перечень производителей, которым нужно будет зарегистрироваться в товарной группе «Честного знака». С 1 сентября этого года маркировке подлежат зерновая продукция для завтрака, мед, макароны и картофель быстрого приготовления. Через три месяца, с 1 декабря, маркировать придется муку, крупы, смеси для выпечки, супов и каш.

