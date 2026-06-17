Общество
17 июня 11:02
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Екатерина Петрова

Журналист

Татнефть частично сняла ограничения на продажу бензина на заправках

Лимит сохраняется только для АИ-95.

Татнефть частично сняла ограничения на продажу бензина на заправках

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татнефть сняла ограничения на продажу почти всех видов топлива. Лимит сохранился только на АИ-95 — 30 литров на одно авто. По топливной карте лимита нет.

А на АИ-92, дизель и другие ограничения по объему убрали, подтвердил источник «Вечерней Казани».

Напомним, ранее для легковых автомобилей лимит бензина составлял 30 литров. Дизельное топливо отпускалось легковушкам по 60 литров, а грузовикам — по 300 литров. Среди причин таких мер — равномерное обеспечение клиентов в период повышенной нагрузки и предотвращение искусственного ажиотажа.

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