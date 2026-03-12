Температура в конце недели в Татарстане превысит норму на 4-5 градусов
Ожидается сильный гололед.
До конца недели и в начале следующей в Татарстане погода не изменится. Продолжает теплеть. Ночью температура может опускаться до 0...-5 градусов, а при прояснениях до -10. Днем будет от +2 до +8 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.
Среднесуточные температуры превысят нормы на четыре-пять градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается. Из-за таяния снега ожидается сильный гололед.
Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины. Однако для сельхозотрасли избыток влаги — настоящее сокровище. Если снег будет таять постепенно, то он пропитает почву на глубину до метра, что создаст благоприятные условия для роста яровых культур, картофеля, овощей.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.