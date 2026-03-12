Ожидается сильный гололед.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До конца недели и в начале следующей в Татарстане погода не изменится. Продолжает теплеть. Ночью температура может опускаться до 0...-5 градусов, а при прояснениях до -10. Днем будет от +2 до +8 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Среднесуточные температуры превысят нормы на четыре-пять градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается. Из-за таяния снега ожидается сильный гололед.

Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины. Однако для сельхозотрасли избыток влаги — настоящее сокровище. Если снег будет таять постепенно, то он пропитает почву на глубину до метра, что создаст благоприятные условия для роста яровых культур, картофеля, овощей.

