Территория у театра имени Камала в Казани выиграла на премии «Парки России»
Игровое пространство на парковой зоне стало лауреатом в номинации «Детский парк».
В номинации «Парк у воды» III Всероссийской парковой премии «Парки России» победила территория у нового театра имени Галиаскара Камала. Игровое пространство на парковой зоне также стало лауреатом в номинации «Детский парк». На конкурс было подано в общей сложности 459 заявок.
Пространство организовано как последовательность сценариев — от городского входа к театру до камерных прогулочных маршрутов у воды. С 2024 года — начала обустройства — там появились пешеходные связи, зоны отдыха, открытая сцена для уличных выступлений и маршруты, интегрированные в природный ландшафт. В основе проекта — идея «театра вне здания», где городская среда становится продолжением культурной программы. Значение имеет все: подбор растений, дизайн малых архитектурных форм и сценарии взаимодействия с пространством, отметили в Институте развития городов Татарстана.
Помимо прочего победителем премии «Парки России» стала команда дирекция парков и скверов. Она удостоена первого места в номинации «Команда парка».
Ранее сообщалось, что развитием городских парков в Казани займется Общественный совет. Новый совещательный орган объединит экспертов и профессионалов из разных областей.
