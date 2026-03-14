За уклонение от уплаты таможенных платежей возбудили уголовное дело.

Автор фото: Татарстанская таможня

Житель Татарстана четыре года занимался импортом товаров из Китая для их дальнейшей перепродажи. При этом предприимчивый 33-летний мужчина сумел обойти таможенные пошлины, сообщает пресс-служба таможни республики.

Оформляя заказы на третьих лиц, в том числе на членов семьи, друзей и знакомых, он представлял ввозимые товары - куклы, одежду, обувь и аксессуары для кукол - как предназначенные для личного пользования. А потом спокойно продавал их через популярные российские маркетплейсы.

В итоге общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Бизнесмен, полностью признав свою вину, выплатил всю сумму.

