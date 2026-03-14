Общество
14 марта 00:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Торговец китайскими куклами в Татарстане задолжал пошлины на 3 миллиона рублей

За уклонение от уплаты таможенных платежей возбудили уголовное дело.

Автор фото: Татарстанская таможня

Житель Татарстана четыре года занимался импортом товаров из Китая для их дальнейшей перепродажи. При этом предприимчивый 33-летний мужчина сумел обойти таможенные пошлины, сообщает пресс-служба таможни республики.  

Оформляя заказы на третьих лиц, в том числе на членов семьи, друзей и знакомых, он представлял ввозимые товары - куклы, одежду, обувь и аксессуары для кукол - как предназначенные для личного пользования. А потом спокойно продавал их через популярные российские маркетплейсы.  

В итоге общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Бизнесмен, полностью признав свою вину, выплатил всю сумму.

Ранее КПРФ призвала не поддерживать «Почту России» за счет маркетплейсов. Депутаты полагают, что законопроект приведет к росту цен на покупаемые через интернет товары.

