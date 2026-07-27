Общество
27 июля 11:54
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Мария Пояркова

Журналист

Товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос в 12 раз

Показатель в отношении России также увеличился на 20 процентов на начало года.

Товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос в 12 раз

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2015 года объемы товарооборота между республикой и КНР выросли в 12 раз. Десять лет назад показатель составлял 264,3 миллиона долларов, а в прошлом году он достиг уже 3,34 миллиарда. В рамках сотрудничества России и Китая товарооборот также вырос на 20 процентов, увеличившись в четыре раза за десять лет. Об этом рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина.

Она упомянула плотное и активное сотрудничество Татарстана и Китая, приведя в пример запуск прямых рейсов между республикой и КНР. Она отметила, что это стало бы невозможным без работы посольства России, МИДа, Минэконома, Минпромторга и других ведомств.

- Работать с Поднебесной — это целое искусство, — отметила глава АИР, подчеркнув, что сейчас не все предприниматели России обладают этими навыками. Если овладеть этим искусством, то это станет огромной воронкой и предоставит возможность выхода на масштабный рынок.

В ответ на вопрос, как проведение форума влияет на жизнь казанцев, Минуллина ответила, что гостеприимство в «в крови у Татарстана», и для многонациональной республики это вопрос чести.

- Мы готовимся к каждому мероприятию, несмотря на готовую инфраструктуру, — объяснила Минуллина, отметив оптимизацию работы отелей, водителей, переводчиков и ряда других специалистов. — Татарстан старается удовлетворять потребности каждого гостя, и в случае с КНР в этом содействует Центр содействия привлечения китайских инвестиций, который помогает понять тонкости работы с иностранными предпринимателями.

Ранее Минуллина также заявила, что в этом году в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» запланированы 51 сессия и 19 треков. Мероприятие состоится в столице республики 16-19 августа. Участие в форуме уже подтвердили семь делегаций из провинций КНР.

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