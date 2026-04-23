Общество
23 апреля 11:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Тренд по сбору денег на закрытие ипотеки может привести к уголовному делу

Если владелец счета перевел деньги запрещенной организации, то отправивших могут признать соучастниками.

Уголовным делом может грозить участие в популярном в соцсетях тренде «Если 16 000 человек внесут по 100 рублей, то я закрою ипотеку». Об этом пишет Baza.

Напомним, блогер Кристина из Подмосковья в своем видео рассказала подписчикам о незакрытой ипотеке и попросила перевести всего 100 рублей. У Кристины на странице оказалось 16 тысяч подписчиков, которые в итоге собрали ей 1 600 017 рублей, что действительно позволило ей закрыть ипотеку. Она опубликовала видео с внесением последнего платежа через мобильный банк.

После этого другие люди начали просить скинуться по 50–200 рублей, чтобы собрать деньги на лечение, погашение ипотеки или других долгов. Однако банки могут посчитать резкий поток мелких переводов за дропперство или обнал, тогда счета заблокируют на основании закона о борьбе с теневым бизнесом и финансированием терроризма. Доказывать легальность полученных денег и возвращать доступ к счету людям приходится долго.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов привел в пример ситуацию с жителем Барнаула, которому «заморозили» счет, так как он за три дня получил 727 переводов на общую сумму около 3 миллионов рублей.

Помимо этого, благотворитель может стать фигурантом уголовного дела, если владелец счета перевел деньги запрещенной организации. Тогда добродетеля также могут признать соучастником, что грозит сроком за финансирование экстремистской деятельности.

Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
