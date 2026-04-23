Если владелец счета перевел деньги запрещенной организации, то отправивших могут признать соучастниками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уголовным делом может грозить участие в популярном в соцсетях тренде «Если 16 000 человек внесут по 100 рублей, то я закрою ипотеку». Об этом пишет Baza.

Напомним, блогер Кристина из Подмосковья в своем видео рассказала подписчикам о незакрытой ипотеке и попросила перевести всего 100 рублей. У Кристины на странице оказалось 16 тысяч подписчиков, которые в итоге собрали ей 1 600 017 рублей, что действительно позволило ей закрыть ипотеку. Она опубликовала видео с внесением последнего платежа через мобильный банк.

После этого другие люди начали просить скинуться по 50–200 рублей, чтобы собрать деньги на лечение, погашение ипотеки или других долгов. Однако банки могут посчитать резкий поток мелких переводов за дропперство или обнал, тогда счета заблокируют на основании закона о борьбе с теневым бизнесом и финансированием терроризма. Доказывать легальность полученных денег и возвращать доступ к счету людям приходится долго.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов привел в пример ситуацию с жителем Барнаула, которому «заморозили» счет, так как он за три дня получил 727 переводов на общую сумму около 3 миллионов рублей.

Помимо этого, благотворитель может стать фигурантом уголовного дела, если владелец счета перевел деньги запрещенной организации. Тогда добродетеля также могут признать соучастником, что грозит сроком за финансирование экстремистской деятельности.

