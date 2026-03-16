На проспекте Победы планируют отремонтировать старое здание инфекционной больницы.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В прошлом году в Советском районе Казани построили филиал городской поликлиники № 20, которая обслуживает жителей ЖК «Весна» и прилегающих районов. Её пациентами стали около 50 тысяч человек. Также в поселке Вишневка открылся центр врача общей практики и педиатра, который помогает примерно девяти тысячам жителей окрестных посёлков. Открылся и диализный центр на Ломжинской улице. Он работает на основе государственно-частного партнёрства и рассчитан на лечение более 200 пациентов, напомнил глава Советского района Роман Фатхутдинов.

- В текущем году модернизация здравоохранения продолжится. Планируется капитальный ремонт старого здания инфекционной больницы на проспекте Победы. Мы стремимся, чтобы медицинская инфраструктура района соответствовала высоким стандартам, - отметил Фатхутдинов.

По словам главы района, в прошлом году было построено девять новых дворовых спортплощадок, а в этом году построят ещё шесть. В Советском районе уже работают 249 универсальных спортплощадок, а за пять лет было построено и отремонтировано 39 из них. При этом 68 процентов жителей Советского района регулярно занимаются спортом.

Ранее мы писали, что в Советском районе Казани также отремонтировали полмиллиона квадратных метров дорог. В текущем году ремонтные работы охватят 58 участков улично-дорожной сети, включая 17 в сельских населённых пунктах района.

