«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Предприятие АО «Туполев» на полях Российского венчурного форума впервые показало проект пассажирского дальнемагистрального самолёта Ту-454, оснащенного двигателями ПД-26. Напомним, что форум проходил в Казани с 8 по 10 апреля
Проект лайнера представили раису Татарстана Рустаму Минниханову, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и помощнику президента России Андрею Фурсенко. Как отметил руководитель проекта Алексей Шаданов, компания сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214 - работа конструкторского коллектива по совершенствованию этой машины и разработке новых проектов и технологий никогда не прекращается.
«Мы работаем вместе с ведущими отраслевыми институтами и НИИ, с учетом всех мировых тенденций. Это составляет важную основу туполевской школы», - сказал он.
Презентовал проект главе Татарстана заместитель главного конструктора «Туполева» Кирилл Асеев.
Ранее мы писали, что Red Wings заменил Boeing 777-200 на российские Ту-214 на рейсах Москва — Пхукет. Ранее изменения произошли на перелётах в Шри-Ланку. Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский рассказал «Вечерней Казани», что авиакомпании твёрдо начинают осознавать преимущества отечественной авиатехники.
