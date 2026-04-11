Общество
11 апреля 15:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Автор фото: АО «Туполев»

Предприятие АО «Туполев» на полях Российского венчурного форума впервые показало проект пассажирского дальнемагистрального самолёта Ту-454, оснащенного двигателями ПД-26. Напомним, что форум проходил в Казани с 8 по 10 апреля

Проект лайнера представили раису Татарстана Рустаму Минниханову, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и помощнику президента России Андрею Фурсенко. Как отметил руководитель проекта Алексей Шаданов, компания сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214 - работа конструкторского коллектива по совершенствованию этой машины и разработке новых проектов и технологий никогда не прекращается.

«Мы работаем вместе с ведущими отраслевыми институтами и НИИ, с учетом всех мировых тенденций. Это составляет важную основу туполевской школы», - сказал он.

Презентовал проект главе Татарстана заместитель главного конструктора «Туполева» Кирилл Асеев.

Ранее мы писали, что Red Wings заменил Boeing 777-200 на российские Ту-214 на рейсах Москва — Пхукет. Ранее изменения произошли на перелётах в Шри-Ланку. Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский рассказал «Вечерней Казани», что авиакомпании твёрдо начинают осознавать преимущества отечественной авиатехники.

