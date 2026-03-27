Туристы из России оказались шокированы скачком цен в Таиланде
Подорожало топливо, за ним начнут дорожать и продукты.
Из-за топливного кризиса в Таиланде туристы из России начали тратить больше денег, в стране дорожает все: от такси до экскурсий и еды. Об этом сообщает Baza.
Дизель в стране подорожал на 18%, а бензин (газохол) — на 14–22% в зависимости от марки. Вслед за топливом вверх пойдут цены и на другие услуги, начнут дорожать и продукты. По предварительным оценкам, рост туристических трат составит 15–20%.
Скачок цен на топливо стал для туристов неприятным сюрпризом. Многие узнали об этом ночью и бросились заправляться по старым тарифам, из-за чего на заправках были огромные очереди.
Напомним, Таиланд импортирует почти 100% топлива, доставить его стало сложнее из-за перекрытия Ормузского пролива.
Ранее аналитик Neomarkets KZ Олег Калманович заявил, что для экономики война в Иране — не только рост цен на нефть. Он напомнил, что логистика, сельское хозяйство, промышленность — все завязаны на стоимость топлива. Даже умеренное ежемесячное удорожание в конечном итоге транслируется в более высокие цены на широкий круг товаров и услуг. В условиях уже повышенной инфляции это усиливает общее ценовое давление и усложняет задачу макроэкономической стабилизации.
